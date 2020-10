Nobelprijs voor ontdekkers hepatitis C-virus, die miljoenen levens hebben gered

De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat naar de drie wetenschappers die het hepatitis C-virus hebben ontdekt. Het zijn de Brit Michael Houghton en de Amerikanen Harvey J. Alter en Charles M. Rice.

De ontdekking van de leverziekte hepatitis C was volgens het Nobelcomité belangrijk, omdat een groot deel van de hepatitis-gevallen niet paste in het beeld van de tot dan toe bekende varianten: hepatitis A en hepatitis B. "Door hun ontdekking zijn nu zeer nauwkeurige bloedtests beschikbaar, waardoor besmettingen na bloedtransfusies in grote delen van de wereld nagenoeg zijn verdwenen", schrijft het comité.

De ontdekking eind jaren 80 leidde ook tot de ontwikkeling van een medicijn. Door dit middel en de bloedtests zijn miljoenen levens gered en dat was volgens het Nobelcomité alleen mogelijk door het werk van de twee Amerikanen en de Britse wetenschapper. "Voor het eerst in de geschiedenis kan de ziekte nu worden genezen en groeit de hoop dat hepatitis C kan worden uitgeroeid."

Jaarlijks honderdduizenden doden

Hepatitis C is een belangrijke oorzaak van leverkanker. Het hepatitis C-virus wordt meestal overdragen via bloed, bijvoorbeeld via injectienaalden, bloedtransfusies of bij seks. Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn wereldwijd naar schatting 71 miljoen mensen chronisch besmet en zijn in 2016 ongeveer 400.000 mensen eraan overleden.

De drie wetenschappers ontvangen ruim 900.000 euro voor de Nobelprijs voor Geneeskunde. Het geld komt uit de erfenis van de Zweed Alfred Nobel, die in 1866 het dynamiet uitvond. Vorig jaar ging de prijs ook naar twee Amerikanen en een Brit, voor hun onderzoek naar hoe cellen in aanraking komen met zuurstof en zich daaraan aanpassen.

Komende week worden ook de andere Nobelprijzen bekendgemaakt: morgen en overmorgen voor natuurkunde en scheikunde. Donderdag volgt de Nobelprijs voor Literatuur en vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede. Volgende week maandag wordt tot slot duidelijk welke econoom in de prijzen valt.