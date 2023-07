Rusland klaagt over hinder bij export en doet niet meer mee met graandeal

Rusland schort zijn medewerking aan de graandeal met Oekraïne tot nader order op. De overeenkomst, waardoor Oekraïens graan ondanks de oorlog toch over de Zwarte Zee kon worden geëxporteerd, eindigt daarmee aan het eind van de dag.

Het Kremlin klaagt dat afspraken met betrekking tot Rusland niet zijn nagekomen. Poetins woordvoerder Peskov zei dat de export van Russische kunstmest en tarwe nog worden gehinderd. Op die export rusten geen westerse sancties, maar banken, verzekeraars en vrachtvervoerders in het Westen kunnen vanwege de oorlog wel aarzelen over hun samenwerking met Rusland. Ook wil Rusland dat de landbouwbank Rosselkhozbank weer wordt toegelaten tot het internationale betalingsverkeer.

De graandeal kwam een jaar geleden tot stand dankzij bemiddeling van Turkije en de VN. Door de afspraken kon Oekraïne het afgelopen jaar bijna 33 miljoen ton mais, tarwe en andere granen uitvoeren, met name naar minder welvarende landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

De export was de afgelopen maanden al wel flink teruggevallen, zegt de Nederlandse akkerbouwer in Oekraïne Kees Huizinga tegen de NOS. "Rusland is die graandeal gaan manipuleren. Ze hebben te weinig inspecteurs naar Turkije gestuurd waar de schepen worden gecontroleerd. De inspecteurs die er zijn, werken maar een paar uur per dag. Daardoor konden te weinig schepen doorvaren naar Oekraïne, waardoor er ook minder kon worden uitgevoerd." Ook de Britse VN-ambassadeur Woodward beklaagde zich eerder in de VN-veiligheidsraad over de Russische vertragingstactieken.

De Turkse president Erdogan zei dat hij verwacht dat Poetin de deal uiteindelijk weer zal steunen. Hij zei dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken vandaag overleg hierover voert met zijn Russische ambtgenoot Lavrov. Erdogan kondigde aan dat hij later deze week met Poetin zal bellen over de kwestie.

Europese Commissievoorzitter Von der Leyen sprak van een cynische actie van Rusland: