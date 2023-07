Migranten uit woestijn gehaald: 'Over grens gezet door Tunesisch leger'

De Libische grensbewaking heeft een groep migranten uit de woestijn gered. Ze zouden door de veiligheidsdiensten van Tunesië over de landsgrens zijn gezet, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken van Libië. De migranten zijn opgevangen in een dorp aan de grens in het noorden van Libië. Daar hebben ze onderdak gekregen.

In een video die is vrijgegeven door het Libische ministerie zeggen twee Nigeriaanse mannen dat ze zijn geslagen door leden van het Tunesische leger en zijn meegenomen naar een woestijngebied. Een andere man zei dat het Tunesische leger hun paspoorten afpakte en vervolgens heeft verbrand. Hij werd met 35 anderen in een voertuig gezet en naar de grens met Libië gebracht.

De groep verbleef twee dagen in de woestijn. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is dat een gebied een gedemilitariseerde zone zonder eten, drinken of medische zorg.

Migratiedeal

Human Rights Watch beschuldigt de Tunesische veiligheidstroepen ervan honderden migranten en asielzoekers daar over de grens te hebben verdreven. Onder die migranten zijn ook kinderen en zwangere vrouwen.

Gisteren sloot de EU nog een omstreden deal met de Tunesische regering over het beperken van migratiestroom naar de Europese Unie. Tunesië zal strengere grensbewaking instellen in ruil voor investeringen vanuit de EU. Demissionair minister-president Rutte zei dat de EU zal toezien op het bewaken van de mensenrechten door Tunesië.

Die mensenrechten worden in het land steeds zwaarder geschonden. President Kais Saied, in 2019 democratisch aan de macht gekomen, heeft afgelopen jaren alle macht in het land naar zich toegetrokken. Het parlement is vleugellam gemaakt en veel politici van de oppositie, journalisten en activisten zitten vast.

Volgens Amnesty International zal die deal "enorm veel leed" veroorzaken aan de buitengrenzen van Europa.

De mensenrechtenorganisatie verwijst naar berichtgeving waaruit bleek dat Tunesië ongewenste zwarte migranten in de woestijn achterlaat: