Amsterdamse boer loopt Vierdaagse op klompen

De Nijmeegse Vierdaagse lopen op klompen? Maarten Herzberger gaat het doen. Hij hoopt zo 50.000 euro in te zamelen om zijn kinderboerderij in het Amsterdamse Westerpark te redden.

In vier dagen tijd moet hij 200 kilometer afleggen. Vijftig kilometer per dag. Daar doet een gemiddelde deelnemer steeds zo'n acht à negen uur over. Op wandelschoenen en met de hoognodige training, welteverstaan. Herzberger doet dat anders. "Ik heb één keer zestig kilometer gelopen. Daar deed ik toen elf uur over", zegt hij tegen NH Nieuws.

De nuchtere boer maakt zich er allerminst zorgen over, omdat hij ook in zijn dagelijks leven alles op klompen doet. "Ik loop door de stad op klompen, ik vier carnaval op klompen. Zelfs mijn vriendin heb ik op mijn klompen weten te versieren." De houten schoen kent voor hem geen geheimen. Het belangrijkste om rekening mee te houden? "Altijd geitenwollen sokken dragen. Anders krijg je blaren."

Bovendien weet hij waar hij het voor doet. Hij koppelt er een inzamelactie aan vast. De tientallen dieren op zijn boerderij hebben volgens hem betere verblijven nodig . De geitentrap is aan onderhoud toe, in de hooischuur zitten gaten en ook het hekwerk van de varkensstal is op het moment wat "houtje-touwtje".

"Ik doe dit voor mijn jongens", zegt de boer: