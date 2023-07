Tientallen katten in Polen besmet met vogelgriep

In Polen zijn tientallen katten besmet geraakt met vogelgriep, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In dertien regio's van het land bleken 29 dieren besmet te zijn met H5N1, een variant die zich via wilde trekvogels verspreidt. Geen van de mensen die in contact is geweest met de katten werd ziek.

Volgens de WHO is het niet nieuw dat katten en andere zoogdieren soms besmet raken met vogelgriep. Het is wel voor het eerst dat de organisatie zoveel besmettingen bij huiskatten verspreid over een dergelijk groot gebied binnen een land registreert.

Het risico dat mensen ziek worden nadat ze zijn blootgesteld aan de geïnfecteerde katten beoordeelt de WHO als laag. Voor katteneigenaren of mensen die door hun werk met de dieren in aanraking komen, zoals dierenartsen, is dat risico "laag tot matig". Bij die laatste beoordeling gaat de organisatie ervan uit dat iemand dan geen goede beschermende kleding draagt, zoals een mondkapje en handschoenen.

Oorzaak onderzocht

Eind vorige maand meldden Poolse autoriteiten ongewone sterfgevallen van in totaal 45 katten. Na testen vorige week bleek dat 29 daarvan vogelgriep hadden. Veertien dieren moesten worden afgemaakt, elf anderen gingen dood door het virus. Een deel van hen had symptomen als moeite met ademen en bloederige diarree. Ook waren er neurologische symptomen als verlamming en epilepsie.

Het is nog onduidelijk hoe de katten besmet zijn geraakt, dat wordt nog onderzocht. Een mogelijke verklaring is indirect contact met een zieke vogel of het eten daarvan.