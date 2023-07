Vanavond op tv: Handelsverdrag EU en Latijns-Amerika • Ledenreferendum GroenLinks PvdA

Het Mercosur-handelsverdrag, een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de vier Zuid-Amerikaanse landen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay, moet handelsbarrières wegnemen. Maar de agrarische sector maakt zich zorgen, terwijl de vliegtuigsector juist kansen ziet. Brussel wil deze maand tijdens de EU-top met Latijns-Amerika een klap op de deal geven. Hoogleraar Economie en Bedrijfskunde Harry Garretsen is te gast in de studio.

Ledenreferendum GroenLinks en PvdA

GroenLinks en PvdA maken vanmiddag de uitslag van het ledenreferendum over een gezamenlijke lijst en verkiezingsprogramma bekend. De twee partijen willen samen de verkiezingen in en vragen daarvoor steun aan de leden. Politiek duider Arjan Noorlander doet verslag en we blikken terug op de geschiedenis van de partijen.