Volleybalinternational Schoot beëindigt carrière: 'Werd laatste tijd zwaarder'

Myrthe Schoot heeft besloten een punt te zetten achter haar volleybalcarrière. De 34-jarige libero speelde 387 interlands in Oranje en won met het Nederlands team driemaal EK-zilver (2009, 2015 en 2017).

Haar laatste interland speelde Schoot vorig jaar op het WK in eigen land. Na de uitschakeling van Nederland besloot ze zich te gaan focussen op het afronden van haar studie. Ze had geen club en besloot ook alvast ervaring op te gaan doen in het kantoorleven bij sportkoepel NOC*NSF.

Nu heeft ze dus besloten niet meer terug te keren op het volleybalveld. Schoot: "De energie en opofferingen die je moet doen om topsport te kunnen bedrijven, werden de laatste tijd zwaarder."

"Topsport is egoïstisch en eendimensionaal. Ik merkte dat mijn doel steeds minder duidelijk werd. Er kwamen nieuwe dingen op mijn pad en ik maakte enorme sprongen in mijn (maatschappelijke) ontwikkeling. Daarnaast voelt het ontzettend fijn om na al die jaren van huis meer tijd thuis door te brengen met mijn familie en vrienden."

Carrière

Schoot kwam in ons land uit voor Longa, Weert en Martinus. Met de laatste club werd ze tweemaal kampioen en won ze ook twee keer de beker. Ze speelde tien jaar in Duitsland en vierde met Dresden drie kampioenschappen en veroverde ook twee keer de beker.

Ze kijkt terug op een carrière met "heel veel mooie momenten". "Zoals op het WK van 2018 waarin we topteams versloegen. De volle tribunes wanneer we in Nederland speelden. Maar bovenal hebben mijn teamgenoten mijn carrière bijzonder gemaakt. De onvoorwaardelijke vriendschap die we deelden, de diepe dalen en de extreme pieken, hebben mij gevormd en inspiratie gegeven."