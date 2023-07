Opnieuw watertekort in regio Rijnland: zoet water via omweg

Sinds deze week krijgt de Zuid-Hollandse regio Rijnland weer zoet water uit het Amsterdam-Rijnkanaal, in plaats van uit de Hollandse IJssel. Het is al de vijfde keer in zes jaar tijd dat het water in dit waterschap door droogte via een omweg moet binnenkomen.

Dit jaar komt het door de hoge temperaturen in juni en een neerslagtekort van ongeveer 180 millimeter in Zuid-Holland. "Het meeste zoete water halen we uit de Rijn. Maar omdat het ook weinig regent in Zwitserland en Zuid-Duitsland, is het waterpeil in die rivier op dit moment behoorlijk laag", zegt dijkgraaf Rogier van der Sande tegen Omroep West.

Die lage waterstand leidt ertoe dat het zoute water vanuit de zee de rivier kan binnendringen. Daarom is het Mr. P.A. Pijnacker Hordijkgemaal in Gouda gesloten. Dat regelt normaal de aanvoer van zoet water. "Alles om te voorkomen dat het water in Rijnland te zout wordt, omdat dit niet goed is voor de natuur en de landbouw", zegt de dijkgraaf.

Het zoet water wordt gebruikt door de bollen- en bomenteelt en de agrariërs in de regio. Ook voor de dijken is het belangrijk, omdat ze anders uitdrogen en er scheuren kunnen ontstaan.

Zorgen over de toekomst

De afgelopen week is daarom alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat er zoet water van het naastgelegen hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden binnenkomt. Via allerlei pompen en gemalen wordt 7000 liter zoet water per seconde vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal via Bodegraven de regio in gelaten. Vanaf daar kan het gebruikt worden in de waterschappen Rijnland, Delfland en Schieland & Krimpenerwaard.

Een goede oplossing, volgens Van der Sande, maar hij maakt zich wel zorgen dat het nu bijna elk jaar nodig is. "Het zegt dat het weer steeds extremer en warmer wordt en we dus eerder last krijgen van droogte en te zout water. We moeten dus naar andere manieren zoeken hoe we het water dat er is, beter vast kunnen houden."

Een mogelijke oplossing die wordt bekeken is het vasthouden van water in de ondergrond, zodat het water niet verdampt en bewaard kan blijven tot de zomer. Daarnaast kan het helpen als inwoners zuinig zijn met drinkwater, zegt Van der Sande. "Bijvoorbeeld bij het douchen, of bij het sproeien van de tuin."