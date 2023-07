Grote beleggers willen spreektijd activistische aandeelhouders inperken

Aandeelhoudersvergaderingen van grote bedrijven moeten veel strakker worden geleid, zodat activistische aandeelhouders niet te lang aan het woord zijn. Dat zegt Eumedion, de belangenbehartiger van grote aandeelhouders, in een rapport waar NRC vandaag over schrijft.

Volgens Eumedion liep het dit jaar bij een aantal vergaderingen uit de hand door de aanwezigheid van activistische aandeelhouders. "Denk daarbij aan Ahold Delhaize, Shell, Unilever, waar werd gezongen en geschreeuwd", zegt Rients Abma van Eumedion. Volgens hem komen bij vergaderingen zo geregeld zaken als bedrijfsvoering, belastingbeleid en beloningsbeleid "niet goed" aan bod.

De institutionele beleggers pleiten er nu voor dat de spreektijd per spreker en de beschikbare tijd per onderwerp wordt ingeperkt. Abma vindt niet dat aandeelhouders hiermee de mond wordt gesnoerd. "Er moet ruimte zijn voor alle aandeelhouders om aan het woord te komen", zegt hij. "Nu zien we dat vergadering soms urenlang over klimaat gaan. Op een gegeven moment moet daar een einde aan gemaakt kunnen worden."

Activisme Ahold, Unilever, ING, Shell

Afgelopen voorjaar roerden activistische aandeelhouders zich geregeld bij de vergaderingen van grote bedrijven. Zij vragen de bedrijven herhaaldelijk om meer werk te maken van minder CO2-uitstoot, in lijn met het Parijs-akkoord uit 2015.

Bij Ahold werd de topman bij de entree opgevangen door demonstranten. Unilever werd gedwongen een reeks vragen van Milieudefensie te beantwoorden omtrent CO2-reductie. Bij de vergadering van ING kwam de politie in actie om demonstranten af te voeren. Bij Shell kwamen activisten het podium op waar de directie zat.

Winnie Oussoren van de jongerentak van Milieudefensie is steevast aanwezig als aandeelhouder bij deze grote bedrijven. Zij vindt het inperken van spreektijd belachelijk. "Ik ben aandeelhouder en heb net zoveel recht op spreektijd. Als ik vond dat de institutionele beleggers het klimaat al voldoende op de agenda's zetten, dan zat ik als 20-jarige echt niet voor mijn plezier bij een superlange, supersaaie aandeelhoudersvergadering", zegt ze. "Eumedion doet nu net alsof die discussie over klimaat nog gestart moet worden."

Eén kans per jaar

Activistisch aandeelhouder Follow This probeert het klimaatbeleid van oliebedrijven Shell en BP te beïnvloeden. Oprichter Mark van Baal kiest niet voor verstoring van de vergadering, maar snapt wel dat dit gebeurt.

Van Baal: "Als je als bedrijf niet voldoende maatregelen neemt om het klimaat te beschermen, is dit het gevolg. Voor activisten is het de enige kans. De rest van het jaar is de directie te veel afgeschermd van de maatschappij. Als het een keer per jaar een paar uur over klimaat gaat, is dat prima."

Van Baal ziet niet hoe de vergaderingen anders geleid kunnen worden. "Die voorzitters handelen al binnen hun mogelijkheden. Als er wordt geschreeuwd, wijzen ze op de mogelijkheid op vragen stellen. Daarna worden mensen verwijderd. Ik zou niet weten wat ze nog meer kunnen doen.

"Die mensen hebben een aandeel gekocht en mogen naar binnen. Ik heb nu het idee dat die bedrijven de aandeelhoudersvergadering als corvee zien. Ik raad die bestuursvoorzitters aan om op regelmatige basis een aantal uur met die mensen gaan praten."

Sabotage

De Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) schaart zich juist achter de oproep van Eumedion. VEB-voorzitter Gerben Everts: "Ik ben het hier volstrekt mee eens. Klimaat is een belangrijk thema, maar het kan niet zo zijn dat deze activisten alles overheersen. Nu is er gewoon vaak sprake van sabotage van sommige lieden."

De rol van de voorzitter, vaak de topman van het bedrijf, is van doorslaggevend belang, benadrukt Evers: "De voorzitter moet een rechte rug houden. Veel besturen hebben het echt een beetje laten gebeuren. Je kunt prima een half uur inruimen om de vragen over klimaat te verzamelen, maar daarna moet er ook ruimte zijn voor andere thema's."