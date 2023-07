Bosman ziet af van leiderschap VVD, voor nu geen lijsttrekkersverkiezing

André Bosman trekt zich terug als kandidaat-lijsttrekker voor de VVD. Het oud-Kamerlid steunt de kandidaat van het bestuur Dilan Yesilgöz en noemt haar "een stevige liberaal met het hart op de juiste plek".

Demissionair minister van Justitie Yesilgöz is nu de enige kandidaat om Mark Rutte op te volgen als partijleider en dat was voor Bosman doorslaggevend. Volgens hem is het niet in het belang van de VVD en Yesilgöz om een lijsttrekkersverkiezing te houden.

In theorie kan het bij de VVD nog steeds uitdraaien op een verkiezing. Kandidaat-lijsttrekkers hebben nog tot half augustus om zich te melden.

VVD-prominenten

Vorige week liet al een aantal VVD-prominenten weten niet beschikbaar te zijn om Rutte op te volgen. Onder anderen Edith Schippers, Klaas Dijkhoff en Sophie Hermans bedankten.

De 46-jarige Yesilgöz is sinds vorig jaar minister van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was ze staatssecretaris en Kamerlid. Voor haar overstap naar Den Haag in 2017 was ze raadslid in Amsterdam.