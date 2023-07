Jumbo-Visma overweegt aangifte tegen toeschouwer die valpartij veroorzaakte

Wielerploeg Jumbo-Visma overweegt aangifte te doen tegen de toeschouwer die zondag in de vijftiende etappe Sepp Kuss ten val bracht. "Dat ligt wel in de lijn der verwachting", vertelt ploegleider Arthur van Dongen in Spraakmakers op NPO Radio 1.

Nog even terug naar de loodzware bergetappe daags voor de rustdag. Al vroeg in de etappe, met nog 128 kilometer te gaan, lagen er opeens meerdere renners op het asfalt. Het was niet glad, er was geen gekke bocht en er lag geen obstakel op de weg. De verantwoordelijke voor de valpartij was een toeschouwer met een telefoon in de hand.

Kuss vertelde na de etappe, die hij behoorlijk gehavend toch uit wist te rijden, wat er volgens hem gebeurde: "Het werd smaller in het dorp en we probeerden het tempo in het peloton te verlagen. We wilden de kopgroep laten gaan. Ik zat aan de zijkant en jammer genoeg wilde iemand een selfie nemen. Ik zag het niet aankomen."