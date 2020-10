Kvitová naar kwartfinales Roland Garros; verder weinig grote namen over

Petra Kvitová is voor de tweede keer in elf deelnames doorgedrongen tot de kwartfinales op Roland Garros. De Tsjechische, halvefinaliste in 2012, wees Zhang Shuai met 6-2, 6-4 terug.

Na de uitschakeling zondag van Simona Halep en Kiki Bertens is tweevoudig Wimbledon-winnares Kvitová de grootste naam die nog in het vrouwenschema zit, gevolgd door Australian Open-winnares Sofia Kenin en Jelena Svitolina, de nummer vijf van de wereld.

Waar zijn de toppers?

Eerder trok Serena Williams zich geblesseerd terug en gingen Garbiñe Muguruza, Karolína Plísková, Viktoria Azarenka en Angelique Kerber vroegtijdig onderuit. En Naomi Osaka en Ashleigh Barty deden helemaal niet mee in Parijs.