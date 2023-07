Tiende plaats synchroonduo Jansen/Van Duijn op WK zwemmen

Na de Spelen nam zowel Van Duijn (schouderblessure) als Jansen (zwangerschap) een pauze. Ze misten allebei het WK en EK in 2022, maar pakten daarna de draad weer op met als doel kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs.

Inge Jansen en Celine van Duijn zijn bij de wereldkampioenschappen schoonspringen in het Japanse Fukuoka tiende geworden op het onderdeel 3-meterplank synchroon. Het Nederlandse tweetal kwam in de finale uit op een score van 264,00 punten.

Inge Jansen en Celine van Duin vertellen over de finale van de WK synchroonzwemmen. De tiende plaats betekent waarschijnlijk ook dat ze hun A-status verliezen. - NOS

Voor Jansen (inmiddels moeder) en Van Duijn is dit WK in Fukuoka vooral een meetmoment op weg naar 2024. Plaatsing voor Parijs was dus nog geen reële optie voor het duo. Wel verliezen ze waarschijnlijk de A-status van NOC*NSF, wat financiële gevolgen heeft. Om die status te behouden, hadden ze bij de top-8 moeten eindigen.

Naast gastheer Frankrijk heeft de top-3 van de finale van maandag bij het synchroonspringen een plaats op de Spelen verdiend. De overige tickets worden verdeeld bij het volgende WK, in februari 2024 in Doha.