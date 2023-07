Mirjam Bikker wil lijsttrekker ChristenUnie worden

Mirjam Bikker wil namens de ChristenUnie lijstrekker worden bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in november. Dat zegt ze tegen Trouw en het Nederlands Dagblad (ND). De 40-jarige Bikker volgde begin dit jaar de vertrekkende Gert-Jan Segers op als politiek leider en fractievoorzitter. Vicepremier en ChristenUnie-partijprominent Carola Schouten liet eerder al weten dat ze de landelijke politiek zal verlaten zodra er een nieuw kabinet is.

Bikker werd een half jaar geleden gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Die afgelopen maanden waren "nogal een stoomcursus", zegt ze tegen Trouw. "Ik heb zin om als lijsttrekker de verkiezingen in te gaan. Want het gaat echt ergens over: wat is je kompas, welke kant wil je op met Nederland?"

In het najaar moeten partijleden haar voordracht goedkeuren, maar dat lijkt een formaliteit. De jurist zit sinds de verkiezingen van 2021 in de Tweede Kamer. Ze stapte toen tussentijds over uit de Eerste Kamer. Ook daar was ze fractievoorzitter. Daarvoor was Bikker gemeenteraadslid in Utrecht (ook daar was ze fractievoorzitter) en beleidsmedewerker van de Kamerfractie.

'Niet de beste huwelijken'

Bikker zegt in Trouw nog steeds achter deelname van het gevallen kabinet te staan, maar het was volgens haar wel "een verstandshuwelijk". Bikker: "Dat zijn niet de beste huwelijken, blijkt maar weer". De keuze voor de oppositie wil ze nog niet maken. "Het kan goed zijn ons geluid voluit in de Kamer te laten horen. Er zijn soms misschien afslagen denkbaar - je hoort mijn aarzeling - dat we in het kabinet gaan, maar ik zit hier niet voor het pluche."

En als de ChristenUnie toch plaatsneemt in het kabinet, zal er van inperking van gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen geen sprake zijn. "Die lijn hebben we nu getrokken en zal in de toekomst niet verschuiven."

Een van de dingen waar Bikker iets aan wil doen is polarisatie, in de samenleving en de politiek. "Ik zie verruwing en verharding", zegt ze tegen het ND. "Het baart me zorgen dat politici afhaken, omdat zij het niet meer zien zitten als volksvertegenwoordiger. Dat is echt wel een stevig signaal, wat ons allemaal te denken moet geven. Tegelijk is dat giftige klimaat het gevolg van het gedrag van een kleine groep, die we niet het beeld moeten laten bepalen van wat Nederland is. Laten we samen opstaan tegen onverdraagzaamheid."