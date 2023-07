Hongaarse boekwinkel krijgt 32.000 euro boete voor lhbti-boek

Een grote Hongaarse boekwinkel heeft afgelopen week een boete van omgerekend zo'n 32.000 euro gekregen omdat het een boek met een lhbti-thema duidelijk herkenbaar in de kast had staan. Een Hongaarse wet verbiedt dat kinderen dit soort thema's onder ogen krijgen, dus had de Hongaarse vertaling van de populaire reeks Heartstoppper in folie gewikkeld moeten zijn.

Volgens eigenaar Krisztián Nyáry van boekwinkel Líra gaat het om de hoogste boete die ooit onder deze wet is uitgedeeld aan een boekwinkel. Hij is van plan de sanctie aan te vechten.

"Je kunt nog twisten over wat je een 3- of 4-jarig kind in handen kan geven, of daar seksualiteit in voor mag komen. Maar laat die beslissing aan de ouders. En het is volkomen onrealistisch dat bij mensen van 16, 17 jaar iemand anders bepaalt wat ze mogen lezen."

De Heartstopper-reeks van de Britse auteur Alice Oseman vertelt het verhaal van de liefde tussen twee tienerjongens. Het is bedoeld voor lezers vanaf 14 jaar. Netflix bracht vorig jaar een serie uit gebaseerd op het boek. Later dit jaar moet het vijfde deel uit de serie verschijnen.

Protest

De conservatieve regering van de Hongaarse premier Orbán verbood in 2021 om homoseksualiteit te "vertonen of promoten" voor kinderen onder de 18. Dat betekent dat boeken als deze niet zomaar tussen de andere jeugdboeken mogen staan en ze in plastic gewikkeld moeten zijn.

Tijdens de Pride afgelopen weekend in Boedapest werd ook geprotesteerd tegen de boete voor Líra. Een dag eerder hadden 37 landen al bij Hongarije aangedrongen wetten die lhbti'ers discrimineren in te trekken. Dat protest werd gesteund door onder meer de VS en de EU, op Polen na.