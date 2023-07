'Holleeder drie weken in het geheim behandeld in Leids ziekenhuis'

Willem Holleeder is in het geheim aan zijn hart geopereerd in het Leids Universitair Medisch Centrum, meldt De Telegraaf. Bronnen zeggen tegen de krant dat hij drie weken lang is behandeld in het ziekenhuis.

De voor vijf liquidaties tot levenslang veroordeelde Holleeder zit zijn straf uit in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Omdat het gevangenisziekenhuis in Scheveningen niet voldoende toegerust was voor de ingrijpende hartoperatie, werd ervoor gekozen hem beveiligd op te nemen in Leiden.

De Telegraaf schrijft dat beveiligers werden gebruikt van het Bijzonder Ondersteuningsteam, een speciale eenheid die wordt ingezet voor vluchtgevaarlijke gevangenen. Zij gingen in burgerkleding het ziekenhuis binnen, om andere patiënten niet te verontrusten.

VVD-Kamerlid Ellian zegt in de krant Kamervragen te zullen gaan stellen om erachter te komen of deze regeling wel geschikt was voor de zware crimineel. "Ik wil precies weten hoe hij in het LUMC werd beveiligd en of hij in staat was, bijvoorbeeld via bezoek, boodschappen naar buiten te brengen."