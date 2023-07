Hevige regen spoelt auto's weg in VS: 5 doden, 2 kinderen vermist

Een plotselinge overstroming door een hevige stortbui heeft in de Amerikaanse staat Pennsylvania het leven gekost aan zeker vijf mensen. Twee personen worden nog vermist, een baby van negen maanden en zijn twee jaar oude zusje.

Weggebruikers werden in het oosten van de staat overvallen door het noodweer. Er viel meer dan 180 millimeter regen in een tijdsbestek van drie kwartier. Drie auto's werden weggespoeld.

"Het was een prachtige dag en ineens opende de hemel zich", beschrijft een getuige het noodweer. "Ik denk dat niemand zag aankomen hoeveel regen er zou vallen. Kleine beekjes groeiden ineens uit tot een watervloed."

Meegesleurd

Onder de mensen die werden overvallen was een echtpaar dat met kinderen en grootouders op weg was naar een familiebarbecue toen hun auto werd gegrepen. De vader kon met zijn zoon van 4 wegkomen, zijn vrouw verdronk. Ook een oma kon worden gered, maar de twee kinderen waar zij zich over had ontfermd raakten vermist.

In totaal konden de hulpdiensten acht mensen uit hun auto's bevrijden. Nog eens twee personen die waren meegesleurd konden uit het water worden gered.

Aanhoudend noodweer

Aanhoudend noodweer heeft dit weekend voor veel problemen gezorgd in het noordoosten van de Verenigde Staten. Op luchthavens in en rond New York werden honderden vluchten gecanceld, hevige regenval leidde tot plotselinge overstromingen.

De autoriteiten in de staten Vermont, Connecticut, New York, Massachusetts en New Hampshire waarschuwden hun inwoners voor de zware regenval. Op de grens van Massachusetts en New Hampshire gold bovendien een waarschuwing voor tornado's.