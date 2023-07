DUO negeerde signalen over etnisch profileren bij fraudeonderzoek

Wat hem echter nog meer opvalt: van de 29 namen in de mail zijn er maar een paar Nederlands. En dat zit hem niet lekker. Hij neemt een advocaat in de arm. Het bedrag dat hij aan DUO terug moet betalen is niet mals, meer dan 10.000 euro. De afgelopen jaren stond hij ingeschreven bij zijn oom en tante in Amsterdam.

Het is eind mei 2020 als Jaïr* zijn mail opent. Hij is verbaasd als hij leest dat DUO hem beschuldigt van het plegen van fraude met een uitwonende studiebeurs. Maar hij is misschien nog wel meer verbaasd als hij ziet dat de mail niet alleen aan hem, maar aan nog 28 anderen is verzonden. E-mailadressen die hij gewoon kan zien. Een pijnlijke fout van DUO, dat snapt hij meteen.

DUO stelde hier nooit eerder signalen van te hebben ontvangen. Dat blijkt onjuist. Twee advocaten hebben deze vermoedens uitgesproken en op papier gezet in rechtszaken tegen DUO. Ook heeft een student in 2021 een officiële klacht ingediend wegens discriminatie.

Etnische kenmerken aangekaart in de rechtszaal

Het verhaal van Jaïr is hetzelfde als van veel van de studenten die NOS op 3 de afgelopen tijd sprak. DUO vindt het niet aannemelijk dat Jaïr bij zijn oom en tante woont in Amsterdam, terwijl zijn ouders zo dichtbij in Amstelveen wonen. Hij is er nog steeds "pissig" over, vertelt hij. Hij wil anoniem blijven, want hij wil niet dat dit verhaal zijn naam bezoedelt.

In de rechtbank krijgt hij gelijk en hij hoeft het bedrag niet te betalen. Waarin zijn verhaal verschilt met de andere studenten: zijn advocaat kaart nóg iets aan in de rechtszaal. Eerst tijdens het bezwaar, daarna tijdens het beroep. "Uit de lijst met geadresseerden komt een beeld naar voren dat met betrekking tot de risicoprofielen gebruik is gemaakt van etnische kenmerken", zo schrijft advocaat Rudolf van der Ham in het bezwaarschrift.

"We wilden weten waarop mijn cliënt was geselecteerd", licht Van der Ham toe. "Ik heb het gebruikte risicoprofiel opgevraagd, maar dit nooit ontvangen. DUO reageerde erg verontwaardigd tijdens de zitting. De rechter vond wel dat het terechte vragen waren, maar toch is er niets mee gedaan. Mijn cliënt werd in het gelijk gesteld, dus daarmee was het klaar. Achteraf gezien is dat jammer."

In de beslissing op het bezwaarschrift schrijft DUO dat is gebruikgemaakt van "objectieve criteria" zoals de afstand tussen het woonadres van de studerende en zijn ouders.

DUO: officieel geen klacht ontvangen

Van der Ham is niet de enige die dit aankaartte bij DUO. Ook advocaat Diane Pietersz stelde vragen over het gebruikte risicoprofiel, tijdens een soortgelijke zaak die speelde in 2021 en 2022. "Het is niet te verifiëren wie boven komt drijven in de lijst met mogelijke fraudeurs", zegt zij.