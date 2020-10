Koerden gaan Syrische vrouwen en kinderen vrijlaten uit Al Hol-kamp

Het Koerdische bestuur in Noordoost-Syrië gaat alle Syriërs vrijlaten uit het kamp Al Hol. Het gaat om zo'n 25.000 personen, overwegend vrouwen en kinderen, die erheen zijn gebracht toen de islamitische terreurgroep IS steeds meer terrein verloor. De autoriteiten zeggen dat het kamp een zware verantwoordelijkheid en een enorme belasting is voor de Koerden, omdat iedereen moet worden gevoed en er daarnaast "moorden, verkrachtingen, enzovoorts" plaatsvinden.

De vrijlating gebeurt in overleg met lokale tribale leiders, die ervoor moeten instaan dat de Syriërs zich niet (opnieuw) aansluiten bij IS.

Er zijn al zo'n 4000 Syriërs teruggekeerd naar steden als Raqqa en Deir-ez-Zor. Onder de resterende groep Syriërs vallen zo'n 17.000 kinderen. Veruit de grootste groep achterblijvers in het kamp zijn Irakezen: 30.000, van wie twee derde kinderen. Er zitten ook nog 10.000 buitenlanders in het kamp, onder wie Nederlanders. De Nederlandse regering ziet er, net als veel andere landen, niets in om hen terug te halen naar Nederland.

Inhumane omstandigheden

De omstandigheden in het overvolle kamp zijn slecht. Human Rights Watch sprak in juni van "onhygiënische, inhumane en levensgevaarlijke omstandigheden". Er zijn geregeld pogingen om te ontsnappen, bijvoorbeeld in watertanks, zegt correspondent Daisy Mohr.

Volgens Mohr gaat het bij een deel van de vrouwen om IS-aanhangers. "Ik hoor dat er zeker ook gematigde vrouwen tussen zitten. Tribale leiders uit het gebied van herkomst hebben moeten beloven dat ze zich zullen gedragen als ze weer thuis zijn. Of dat ook zal lukken, dat zal moeten blijken."

De correspondent zegt dat de Koerden al langer af willen van de opvang. "Ook aan Irak is gevraagd mensen terug te nemen, maar daar schijnt weinig gehoor aan gegeven te worden. Niemand heeft er zin in die mensen over te nemen. Daar hebben de Koerdische autoriteiten genoeg van, en dat snapt iedereen wel."