Brandweerman omgekomen door natuurbrand Canada

In Canada is bij het bestrijden van de bosbranden voor de tweede keer binnen twee dagen een lid van de brandweer omgekomen. Het slachtoffer raakte zaterdag gewond bij werkzaamheden in de Northwest Territories, in het hoge noorden van het land.

De man bestreed het vuur bij zijn woonplaats Fort Laird. Details over hoe hij is omgekomen zijn nog niet bekendgemaakt.

Het nieuws komt twee dagen na de dood van een 19-jarige brandweervrouw in de buurprovincie British Columbia. Zij werd door een vallende boom geraakt. Premier Trudeau condoleerde haar familie via Twitter. "We moeten nooit vergeten welke risico's deze helden elke keer nemen als ze richting het gevaar rennen."

Langer en heftig

De twee zijn de eerste fatale slachtoffers dit bosbrandseizoen, dat langer en heftiger is dan ooit tevoren. Het vuur heeft verspreid over Canada al meer dan tien miljoen hectare bos verwoest, een gebied dat 2,5 keer zo groot is als Nederland.

De branden zijn nog steeds moeilijk onder controle te krijgen, mede door de droogte en hoge temperaturen waar het land al maanden mee kampt. Experts verwachten dat de cijfers verder zullen oplopen: normaal gesproken zijn de meeste bosbranden in het land in juli en augustus.

Hoewel de bosbranden vaak in afgelegen gebied woeden, kampen ook dichter bevolkte delen van het Noord-Amerikaanse continent met de gevolgen: boven veel steden hangt een zeer ongezonde lucht door de enorme hoeveelheden rook die vrijkomen.