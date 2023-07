Tientallen grienden gestrand in Schotland, merendeel omgekomen

Op het Schotse eiland Lewis zijn de afgelopen dag tientallen grienden gestrand. Het merendeel van de dieren overleefde dat niet.

Natuurbeschermers kregen vroeg in de ochtend het bericht dat er zo'n 55 dieren in de branding waren komen vast te zitten. Met politieagenten werd geprobeerd de dolfijnachtigen weer naar zee te krijgen, maar dat lukte maar bij een enkel exemplaar.

Na enkele uren besloten dierenartsen dat het humaner was de gestrande dieren die nog niet dood waren te laten inslapen. Ze zijn daarna afgevoerd voor onderzoek. Ongeveer vijftien dieren uit de groep hebben het overleefd doordat ze op eigen kracht naar dieper water konden komen.

'Sterke sociale banden'

Experts ontdekten dat een van de grienden net een jong gekregen had. Ze speculeren dat deze jonge moeder in de problemen is gekomen en dat de groep haar heeft gevolgd.

"Grienden staan bekend om hun sterke sociale banden, dus we zien vaak dat als er eentje in de problemen komt, de rest volgt en er meer stranden", zei een van de reddingwerkers.

Volgens de dierenbeschermers was er in de afgelopen tientallen jaren echter nog nooit zo'n grote groep grienden gestrand.