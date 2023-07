Mensenrechtenorganisaties vernietigend over migratiedeal met Tunesië: 'Schandalig'

De mensenrechtenorganisatie verwijst naar berichtgeving waaruit bleek dat Tunesië ongewenste zwarte migranten in de woestijn achterlaat :

Dat Nederland met de deal heeft ingestemd en er een leidende rol in speelde, noemt Amnesty International schandalig. "Onze regering moet de mensenrechten serieus nemen. Er zou geen deal gesloten mogen worden met een land waarvan vooraf duidelijk is dat men als financier meewerkt aan de mensenrechtenschendingen."

VluchtelingenWerk Nederland, Amnesty International en Stichting Vluchteling hebben geen goed woord over voor de migratiedeal die de Europese Unie heeft gesloten met Tunesië. Ze vrezen dat de mensenrechten van vluchtelingen en andere migranten door het Noord-Afrikaanse land worden geschonden.

In de grensstrook tussen Tunesië en Libië hebben de Tunesische autoriteiten honderden zwarte migranten gedumpt. Zonder eten of drinken, zonder onderdak. Onder hen ook kinderen en zwangere vrouwen. Een journalist van Al Jazeera kon bij ze komen. - NOS

Met de deal willen de EU en Tunesië mensensmokkelaars aanpakken, maar volgens Amnesty zullen die er juist van profiteren. "Want als regeringen barrières opwerpen voor migratie, speelt dit de smokkelaars in de kaart. Zo lang er geen legale migratieroutes zijn, blijven vluchtelingen en migranten op mensensmokkelaars aangewezen. Bovendien valt het nog te bezien hoe de EU en Tunesië mensensmokkel gaan aanpakken."

VluchtelingenWerk Nederland vindt het "volstrekt ongeloofwaardig" dat de mensenrechten van vluchtelingen en migranten zullen worden gerespecteerd in Tunesië, "hoeveel geld er ook mee is gemoeid". "Europa maakt van Tunesië een soort doodlopende steeg voor vluchtelingen en migranten."

'Politiek wisselgeld'

Volgens VluchtelingenWerk krijgen zwarte Afrikanen nu al de schuld van de vele problemen in het land en hebben ze te maken met racistisch geweld en discriminatie. "We maken ons grote zorgen over wat deze deal teweeg gaat brengen."

Stichting Vluchteling is tegen "deals met dictators over ruggen van vluchtelingen en migranten" en vindt dat vluchtelingen en migranten niet als "politiek wisselgeld" moeten worden gebruikt.

Directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling is cynisch: