Wimbledon-kampioen Alcaraz verbaast zichzelf: 'Trots op hoe snel ik leer'

Hij is de eerste tennisser met een Wimbledon-titel sinds 2002 die niet luistert naar de naam Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal of Andy Murray. Carlos Alcaraz (20) liet in een prachtige finale zien dat de toekomst van het mannentennis bij hem in goede handen is. "Ik ben heel erg trots op mezelf. Ik ben nog jong, maar ik had niet verwacht om al zo snel dit te kunnen bereiken", zei de Spanjaard na zijn gewonnen vijfsetter tegen Djokovic. De eindzege op Wimbledon is voor Alcaraz zijn tweede grandslamtitel na het winnen van de US Open in 2022.

Alcaraz had gravel en hardcourt als meest favoriete baansoort, maar heeft de voorbije weken ook de liefde voor het grastennis gevonden. Hij won in aanloop naar Wimbledon al het ATP-toernooi in Queen's. " Dit was pas mijn vierde toernooi op gras. Ik won hier en op Queen's. Het is vooral dankzij mijn team, maar ik ben er echt trots op hoe snel ik leer." Waardering voor Djokovic De Spanjaard toonde in zijn speech veel waardering voor Djokovic. "Je vertelde eerder dat 36 jaar het nieuwe 26 is, en dat heb je laten zien. Fantastisch", complimenteerde Alcaraz hem De kersverse Wimbledon-kampioen kreeg ook steun van de Spaanse Koning Felipe VI, die op de tribune zat. "Je bent nu twee keer bij mij komen kijken en ik heb twee keer gewonnen, hopelijk kom je de volgende keer weer", zei hij met een glimlach.

Beelden van de finale van Wimbledon tussen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic. - NOS

Djokovic complimenteerde Alcaraz met de dominante manier waarop de Spanjaard de titel wist binnen te halen. "Wat een kwaliteit liet je zien toen je de wedstrijd afmaakte", vertelde de uittredend kampioen. "Je sloeg in de slotfase een aantal enorm harde opslagen. Ik dacht dat ik alleen op gravel en hardcourt last van je zou hebben, maar nu ook op gras. Het is geweldig hoe je je hebt aangepast." De Serviër besefte dat hij dit keer net naast de titel greep, terwijl het in het verleden ook anders is gelopen. "Roger Federer had in 2019 twee matchpoints tegen me. Misschien had ik in het verleden ook wat finales moeten verliezen. Wat dat betreft is dat ook weer rechtgetrokken."

Ik heb eerlijk gezegd nog nooit tegen iemand zoals hij gespeeld, om eerlijk te zijn. Novak Djokovic over de kwaliteiten van Carlos Alcaraz