Anarchie op de Etna: Caicedo wint, Kelderman en Kruijswijk rukken op

Geraint Thomas ziet een mogelijke Giro-zege in rook opgaan tijdens de beklimming van de Etna. De gehavende Ineos-kopman rijdt inmiddels op 2 minuten achterstand van het peloton. Het is inmiddels bevestigd dat Thomas niet nog een tweede keer is gevallen. Hij heeft last van zijn eerste val tijdens de neutralisatie.

Caicedo en Visconti hebben nog altijd 2 minuten voorsprong op het peloton.