'Tadic on fire' in Istanbul: Serviër tekent voor twee jaar bij Fenerbahçe

Dusan Tadic is definitief speler van Fenerbahçe. De 34-jarige Serviër heeft bij de Turkse topclub een contract voor twee seizoenen getekend.

Vrijdag werd het contract van Tadic bij Ajax, dat liep tot medio 2024, ontbonden. Met de in Amsterdam bekende slogan 'Tadic on fire' kondigde Fenerbahçe de nieuwe speler aan.

Zaterdag zat Tadic al in het vliegtuig naar Istanbul om zijn transfer af te ronden en vandaag werd hij gepresenteerd in het Sükrü Saraçoglu-stadion. "Het is een geweldig gevoel om deel uit te maken van zo'n grote club", zei Tadic. "Fenerbahçe heeft geweldige fans en ik kan niet wachten om voor ze te voetballen en veel prijzen te winnen."