Wout lost Wout op Mont Blanc, en dan de tranen: 'Veel gebeurd afgelopen weken'

Poels depte tijdens het interview na afloop zijn tranen weg met een handdoek. "Ik heb er altijd van gedroomd en na wat er allemaal is gebeurd de afgelopen vier weken...", verwees Poels naar zijn in juni na een crash overleden Bahrain-ploegmaat Gino Mäder.

De Hollandse Wout loste de Vlaamse Wout op de Mont Blanc en na de finish kwamen de tranen. Met nog elf kilometer tot de streep in Saint-Gervais Mont-Blanc reed Wout Poels weg bij Wout van Aert en kwam solo aan in de vijftiende etappe van de Tour de France .

Zeven jaar geleden, in de Tour van 2016, reed Poels namens de Sky-ploeg als superknecht van Chris Froome ook al de Saint-Gervais Mont-Blanc op. "Die dag mocht ik voor mijn eigen kans gaan, maar toen viel Froome. Toen heb ik hem in zijn gele trui naar binnen geloodst."

Op een zondagmiddag in juli 2023 kwam Poels' herkansing.

Twee seconden in beeld

Toch was even de vraag of Poels, toen hij al een minuut voor Van Aert reed, niet allang over de finish was gekomen, of zelfs al gedoucht en wel bij de teambus stond. Zo lang hield de Franse regie de strijd om het geel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar in beeld.

Alleen Poels' laatste trappen naar de streep waren nog in beeld. Een keer knipperen en je had het gemist, meer dan twee seconden was het niet.