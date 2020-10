Campagne vanuit ziekenhuis: 'Trump moet beeld van oude, zieke man ontkrachten'

Trump tijdens zijn rondrit buiten het ziekenhuis - afp

Terwijl hij nog onder behandeling is voor besmetting met het coronavirus, maakte president Trump gisteravond een rondrit langs aanhangers die al dagenlang buiten het het ziekenhuis bivakkeren. Naast hun enthousiasme, levert dat hem ook veel kritiek op. "Waanzin", twitterde een arts van het ziekenhuis waar Trump is opgenomen. "Iedereen in de auto moet nu 14 dagen in quarantaine. Ze kunnen ziek worden. Ze kunnen sterven. Voor politiek theater." Campagne gaat door "Wij vinden het misschien gek, maar Trump bedient zijn publiek hiermee, als strijder die het virus eronder probeert te krijgen. Mensen die hem steunen, zijn hier heel erg blij mee", zegt Raymond Mens, Amerika-kenner en auteur van het boek Lang leve Trump. "Trump ligt dan wel in het ziekenhuis, de campagne gaat gewoon door." In de peilingen ligt de huidige president achter op zijn rivaal Joe Biden. Republikeinen vrezen dat Trumps' besmetting zijn herverkiezing in gevaar brengt. De campagne heeft een totaal andere focus gekregen nu Trump zelf is besmet, zegt Amerika-kenner Koen Petersen. "Zijn campagne moest zoveel mogelijk over law and order gaan en het Hooggerechtshof. Dat ging goed totdat Trump positief werd getest. Nu is hij zelf de zieke oude man, en niet Biden. Hij moet zichzelf nu opnieuw uitvinden." Het Witte Huis benadrukt intussen hoe vitaal en optimistisch Trump is en publiceerde foto's waarop hij in het ziekenhuis aan het werk is:

Overigens ontdekte een journalist dat die foto's, waarop Trump in wisselende outfits in verschillende settings te zien is, binnen een tijdsbestek van 10 minuten waren gemaakt. Een papier, dat hij op een van de foto's ondertekent, is blanco. Dat maakt deze foto's volgens critici niet meer dan een nieuwe publiciteitsstunt. Heruitvinden De afgelopen dagen spraken de berichten over Trumps gezondheid elkaar tegen. De eerste medische briefing van Trumps' artsen, zaterdag, gaf niet op alle vragen over de gezondheid van de president antwoord. Zijn lijfarts Sean Conley weigerde bijvoorbeeld te zeggen of Trump zuurstof had gekregen. Toen later bekend werd dat hij een verontrustend laag zuurstofniveau had gehad, gaf Conley toe dat hij die informatie had weggelaten, omdat hij de "positieve houding" van de president en zijn team wilde weerspiegelen. "Je verwacht natuurlijk een eerlijk verhaal, met name vanuit het Witte Huis en vanuit de artsen. Het is kenmerkend voor Trump dat altijd alles fantastisch en positief is", zegt Mens. "Hij wil een zo rooskleurig mogelijk beeld neerzetten. En daar zet hij ook zijn artsen en de mensen om hem heen toe aan." Het feit dat Trump 14 uur lang niet van zich liet horen op Twitter, voedde de speculaties dat het niet goed met hem ging. Inmiddels heeft de president meerdere keren getwitterd en is er, wat hem betreft, geen vuiltje aan de lucht:

"Als Trump nu zegt 'ik ben fit genoeg', wil hij dat laten zien", verwacht Mens. "Zeker nadat hij maandenlang vol heeft gehouden dat corona niet ernstig is en niet iedereen heel ziek wordt. Dan zal hij zeker in het tweede debat zeggen: 'Zie je wel, ik ben 74, ik ben hier goed doorheen gekomen'." Twijfelaars Door zo naar buiten te treden, hoopt Trump, volgens Mens, ook de laatste twijfelaars te overtuigen: "Het verhaal vanuit Trump's campagne is: 'We nemen het virus serieus, maar we kunnen niet het hele land op slot gooien. De economie moet op gang worden gebracht'."

Quote Trump ligt dan wel in het ziekenhuis, de campagne gaat gewoon door. Raymond Mens, Amerika-kenner