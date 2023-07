Call of Duty blijft op Playstation verschijnen

De populaire game Call of Duty blijft te spelen op Playstation, ook na de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Daarover hebben Microsoft en Sony, de fabrikant van Playstation, een overeenkomst ondertekend, maakt ceo van Microsoft Phil Spencer op Twitter bekend.

Sinds duidelijk is dat Microsoft game-uitgever Activision Blizzard wil overnemen, vreesden Sony en Playstation-spelers dat de spellen alleen nog maar op Xbox zouden worden uitgebracht. Sony verzette zich dan ook fel tegen de mogelijke overname. Microsoft beloofde al meermaals dat dit niet zou gebeuren. Met de overeenkomst is er voorlopig officieel een einde aan die zorgen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de overeenkomst duurt.

Nintendo sloot in december al een overeenkomst met Microsoft. Daarin werd vastgelegd dat de Call of Duty-spellen de komende tien jaar ook voor spelcomputers van Nintendo worden uitgegeven.

De miljardenovername werd deze week goedgekeurd door een federale Amerikaanse rechter. De Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) probeerde de deal tegen te houden, omdat de overname zou leiden tot oneerlijke concurrentie.

Activision Blizzard brengt naast Call of Duty ook de populaire games World of Warcraft, Overwatch en Candy Crush uit. De mogelijke overname werd begin 2022 bekendgemaakt en heeft een waarde van omgerekend ongeveer 60 miljard euro. Het zou de grootste overname ooit in de game-industrie zijn.

Spel levert miljarden op

Documenten die vorige week door een Amerikaanse rechtbank per ongeluk zijn vrijgegeven geven een inkijkje in de waarde van Call of Duty voor Playstation. De informatie was met een zwarte stift slechts half doorgestreept, waardoor de tekst toch nog leesbaar was.

In de Verenigde Staten bracht het spel Playstation in 2021 800 miljoen dollar op, wereldwijd gaat het om 1,5 miljard dollar. Als de ingame-aankopen en abonnementen worden meegeteld, bracht Call of Duty Playstation 15,9 of 13,9 miljard op, afgaande op de moeilijk leesbare zwartgelakte getallen.