Klaver doorbreekt barrière van 50 seconden op 400 meter in Diamond League

In Chorzow nam Klaver al snel de leiding. Ze voelde op het laatste rechte stuk de concurrentie naderen, maar moest alleen buigen voor Natalia Kaczmarek. De Poolse, op de EK tweede achter Femke Bol zegevierde in 49,48 (ook een persoonlijk record).

Femke Bol heeft met 49,44 het Nederlands record outdoor in handen. De oude besttijd van Klaver stond op 50,18 en daar snoepte ze een flink deel vanaf. Dit seizoen was ze nog niet sneller geweest dan 50,32.

Lieke Klaver heeft bij Diamond League-wedstrijden in het Poolse Chorzow voor het eerst in haar loopbaan een 400 meter onder de 50 seconden gelopen. Met een persoonlijk record van 49,81 slechtte ze als tweede Nederlandse ooit de magische barrière.

Klaver, die begin juni in Florence ook al tweede werd achter Kaczmarek, hield onder anderen de Domin8icaanse Marileidy Paulino achter zich. De nummer twee van de Olympische Spelen en de WK, eindigde met 50,00 als derde.

Regerend Europees kampioene Bol kwam dit seizoen bij het EK voor landenteams, ook in Chorzow, tot 49,82, precies een honderdste langzamer dan Klaver. Dat is de beste seizoentijd van Bol.

Duplantis wint polsstokhoogspringen, Vloon snel klaar

Menno Vloon won in juni in Chorzow met een hoogte van 5,85 meter het polsstokhoogspringen bij de EK voor landenteams. Tussen de wereldtop in de Diamond League kon de 29-jarige atleet dit keer geen hoofdrol voor zich opeisen in Polen. Hij kwam niet over een hoogte van 5,61 meter en werd gedeelde negende en laatste.