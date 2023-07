Poels klimt op Mont Blanc naar eerste Nederlandse ritzege deze Tour

Poels was in tranen na de finish. "Ik heb er altijd van gedroomd en na wat er allemaal is gebeurd de afgelopen vier weken", wees hij op zijn in juni bij een crash overleden Bahrain-ploeggenoot Gino Mäder.

Het is de eerste Nederlandse ritzege deze Tour de France en voor Poels is het zijn eerste etappewinst in de Franse wielerronde.

Op de uitlopers van de Mont Blanc heeft Wout Poels de vijftiende etappe van de Tour de France gewonnen. De 35-jarige Nederlander demarreerde al vroeg op de voorlaatste klim van de dag, op 12 kilometer van de finish, en kwam solo over de streep in Saint-Gervais Mont-Blanc.

In de strijd om de gele trui weken Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar opnieuw de hele dag niet van elkaars zijde. In de laatste kilometer plaatste Pogacar nog wel een aanval, maar Vingegaard gaf geen krimp. Het verschil tussen de nummers één en twee uit het klassement blijft tien seconden.

Stoempend op de steilste stukken van de Côte des Amerands, waar het tussen de 12 en 17 procent omhoog liep, liet Poels medevluchters Wout van Aert en Marc Soler staan. Het drietal was al vroeg in de 179 kilometer lange Alpenrit uit het peloton weggesprongen met een grote groep van 38 vluchters en ging op een kleine 50 kilometer van de streep als trio verder.

Het Mont Blanc-massief vormde het decor voor een nieuw hoofdstuk in het secondenspel tussen de Deense geletruidrager en de Sloveense wittetruidrager. Om de ritwinst ging het al lang niet meer, maar in de pittige laatste zeven kilometer klimmen naar de finish wilde Pogacar ogenschijnlijk nog een aanval plaatsen op het geel.

UAE-ploeggenoot Adam Yates deed het kopwerk, Pogacar zat in het wiel en daarachter bleef Jumbo-Visma-kopman Vingegaard scherp. Maar het was lang wachten op een aanval, tot 950 meter van de finish.

Na weer een pittige etappe vol Alpencols hebben de renners maandag een rustdag. Dinsdag gaat de Tour verder met een stevige individuele klimtijdrit.

4.483 hoogtemeters

Alpendag twee was misschien nog wel zwaarder dan dag één gisteren. In de 179 kilometer van Les Gets les Portes du Soleil naar Saint-Gervais Mont-Blanc werd het peloton 4.483 hoogtemeters (zaterdag 4.281) over gestuurd. Drie keer een berg van de eerste, één van de derde en één van de tweede categorie.

Even op adem komen van de slopende dag die Jumbo-Visma had geforceerd, was niet mogelijk voor de renners. De eerste kilometers legde het peloton af met een snelheid van rond de 55 per uur gemiddeld.