Brand schrijft Ladies Tour op haar naam, dagzege voor Servische Eric in Deinze

Lucinda Brand heeft de negende editie van de Baloise Ladies Tour op haar naam gebracht. De 34-jarige renster van Lidl-Trek zag haar leidende positie in de slotrit niet meer in gevaar komen. Brand had zaterdag de leiding gepakt met het winnen van de tijdrit in Knokke-Heist.

De slotetappe van en naar het Belgische Deinze over 121,1 kilometer werd gewonnen door Jelena Eric. De kampioene van Servië maakte deel uit van een kopgroep van vijf, waar ook de Nederlandse rensters Sofie van Rooijen, Aniek van Alphen, en Femke de Vries toe behoorden.

Geen Kool meer

De kopgroep werkte uitstekend samen en op de meet hield Eric het peloton nog net achter zich. De Vries werd tweede, voor Alice Maria Arzuffi en Brand. Charlotte Kool, die de eerste vier etappes had gewonnen, was vannacht ziek geworden en was niet aan de start verschenen.