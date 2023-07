Man (26) aangehouden voor plaatsen handgranaat Purmerend

De politie heeft een 26-jarige man aangehouden voor het plaatsen van een handgranaat vlak bij een festival in Purmerend gisteren. De verdachte is afgelopen nacht in zijn woning in de gemeente Edam-Volendam opgepakt.

De hulpdiensten werden gisterenavond gealarmeerd voor een explosief aan een hek bij het festival. Het Electronic Picnic Festival hoefde niet te worden ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de granaat weggehaald.

De organisatie van het festival zegt tegen NH Nieuws: "Door een goede samenwerking is het voorwerp veiliggesteld en kon ons festival gewoon doorgaan. We weten inmiddels dat dit niets met het festival te maken had." De politie onderzoekt nog wat het motief van de man is.