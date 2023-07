Open Dag Feyenoord weer drukbezocht, vanaf maandag trainingskamp in Oostenrijk

Quilindschy Hartman was er ook bij. De linksback speelt sinds zijn vijfde voor Feyenoord, maar maakte zondag pas zijn eerste open dag als speler van het eerste elftal mee. "Ik heb al vier, vijf open dagen meegemaakt, dus het is leuk dat ik het nu een keer van de andere kant mag meemaken."

De 21-jarige Hartman maakte in zijn debuutseizoen indruk. Het was dan ook geen verrassing dat hij op de kidspersconferentie veel vragen kreeg. "Dat was wel leuk haha, ze houden niet in." Hartman herkent zich niet in de kinderen. "Ik zou dit zelf nooit durven doen. Daar was ik te verlegen voor."

Traditioneel werden de nieuwelingen per helikopter op het veld van De Kuip afgeleverd. Ramiz Zerrouki, Thomas van den Belt, Thomas Beelen en Yankuba Minteh stapten uit de wentelwiek. De toekijkende Slot maakte, net als veel anderen, opnames van het fraaie schouwspel.

'Nog nooit in helikopter gezeten

Beelen genoot zichtbaar van de helikoptervlucht. "Mooi om zo over de stad te vliegen. Ik had nog nooit in een helikopter gezeten."

Toch is de verdediger die van PEC Zwolle overkwam niet alleen voor de helikoptervlucht naar Rotterdam gekomen. Hij verkoos Feyenoord bewust boven PSV. "Feyenoord is de kampioen van Nederland, gaat de Champions League in en heeft een goede trainer. Ik kan hier veel van mensen leren. Ik had er een goed gevoel bij."

De 22-jarige Beelen genoot in mei ook van het "vette" kampioensfeest van Feyenoord. "Dat hoop je dan zelf ook een keer mee te maken."