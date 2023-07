Man die Nederlandse filmeditor doodsloeg op Mallorca krijgt 6,5 jaar cel

De man die in juli 2018 op Mallorca de Nederlandse filmeditor Wouter van Luijn (34) in elkaar sloeg waardoor het slachtoffer korte tijd later overleed, heeft 6,5 jaar gevangenisstraf gekregen. Adrián H.F is veroordeeld voor gewelddadige roof en voor doodslag. De Spanjaard moet Van Luijns ouders ook 150.000 euro smartengeld betalen.

Het Spaanse Openbaar Ministerie had acht jaar cel en een schadevergoeding van 100.000 euro geëist. H.F. sloeg Van Luijn meerdere keren in het gezicht tot hij op de grond viel, zo bleek eerder uit de Spaanse aanklacht. Eenmaal op de grond zou de Nederlander niet meer hebben gereageerd. De rechter acht bewezen dat de klappen die Van Luijn kreeg, de hersenbloeding veroorzaakten waar hij aan overleed.

De verdachte had de bewusteloze Van Luijn naar het ziekenhuis gebracht, waar hij diezelfde nacht nog overleed. 's Nachts zou Van Luijn in een taxi naar de beruchte wijk Son Banya zijn gegaan om drugs te kopen. Hij werd aangevallen door de veroordeelde en anderen, die niet konden worden geïdentificeerd. Het motief is nooit helemaal duidelijk geworden, mogelijk had de dader het voorzien op het geld dat Van Luijn bij zich had.

Vrijgesproken

In 2020 werden vier minderjarigen vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van de Nederlander. Zij hadden de politie verteld dat ze de gewonde Van Luijn in een auto hadden geholpen, waarmee hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Ze zeiden niet gezien te hebben wat er vooraf was gebeurd. De vier werkten vrijwillig mee aan een dna-onderzoek om hun onschuld aan te tonen.

Adrián H.F. bestuurde de auto en was hoofdverdachte.

Gouden Kalf

Van Luijn was op Mallorca op vakantie met zijn vader. Hij had als editor meegewerkt aan de totstandkoming van tientallen Nederlandse films, waaronder Wolf, Aanmodderfakker en Rabat. Postuum kreeg hij een Gouden Kalf voor zijn werk voor de film Wij.