Ook Van Aanholt en Duetz pakken goud bij olympische testwedstrijd zeilen

Bij het testevent waren Van Aanholt en Duetz voor de medalrace al zeker van minstens zilver in de 49'erFX-klasse. Vlak voor de start verdween ook alle spanning van de afsluitende race. De Zweedse Vilma Bobeck en Rebecca Netzler, de enige overgebleven concurrenten, gingen door een blessure niet van start.

De Nederlanders werden in de medalrace uiteindelijk tweede, achter een Noors duo. In het klassement hield het Nederlandse koppel met 47 punten 30 punten voorsprong op Martine Grael en Kahena Kunze uit Brazilië, die de tweede plek nog overnamen van de Zweden.

Derde goud Nederland

Eerder veroverden Bart Lambriex en Floris van de Werken in de 49er-klasse en Marit Bouwmeester in de Ilca 6-klasse al zeilgoud. Zondag is er nog meer kans op podiumplaatsen.