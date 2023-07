Bedenker van 'de kapsalon' op 47-jarige leeftijd overleden

De van oorsprong Kaapverdiaanse Gomes bedacht het inmiddels beroemde gerecht in 2003. Hij bestelde altijd patat met shoarma of kebab, tomaat, gesmolten kaas, sla, sambal en knoflooksaus bij een nabijgelegen shoarmazaak. Voor het gemak werd dat op een gegeven moment aangeduid als "kapsalon", omdat de bedenker een kapperszaak had. Begin dit jaar vierde shoarmazaak El Aviva de twintigste verjaardag van de kapsalon.

Het gerecht is in heel Nederland en ver daarbuiten populair. Vorig jaar nog introduceerde een Indonesiër het gerecht in Jakarta nadat hij het had ontdekt tijdens zijn studie in Nederland. Daarvoor werd de kapsalon al populair in Kathmandu, Nepal.

"De kapsalon is een goede promotie voor me geweest. Ik krijg klanten uit de hele wereld die zich bij me willen laten knippen. Ze komen me speciaal bedanken en gaan daarna een kapsalon eten. Het is een gerecht van ons allemaal", zei Gomes eerder tegen Rijnmond.

Jandino

Goede vriend en komiek Jandino Asporaat schrijft op Instagram dat hij niet kan begrijpen dat Gomes zo jong is overleden. "Je had nog zoveel dromen. Je bent zo geliefd, ik hoop dat je dat weet. Journalisten uit New York, China, Rusland kwamen je interviewen. Maar jij bleef rustig en bescheiden zoals je altijd was", aldus Asporaat. Het is nog niet bekend waaraan Gomes is overleden.