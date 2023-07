Febvre wint MXGP van Tsjechië, Vlaanderen pakt knap tweede manche

Romain Febvre is ondanks een grote fout in de tweede manche winnaar van de MXGP Grand Prix van Tsjechië geworden. De Fransman pakte overtuigend de eerste manche, maar ging onderuit in de tweede. Calvin Vlaanderen profiteerde daarvan en kon ook juichen op het zand van Loket met winst in die tweede race.

De in Zuid-Afrika geboren Nederlander werd in de eerste manche vierde. De winst van de tweede manche bleek net niet genoeg voor een derde plek in de totaalstand.

Wereldkampioen Gajser terug

De race in Tsjechië betekende ook de terugkeer van wereldkampioen Tim Gajser. De 26-jarige Sloveen brak begin dit jaar zijn dijbeen tijdens de Italiaanse kampioenschappen in Trentino. In Loket werd Gasjer zevende.