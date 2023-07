Febvre wint eerste manche MXGP van Tsjechië, knappe inhaalslag Seewer

Romain Febvre heeft de eerste manche van de MXGP Grand Prix van Tsjechië op zijn naam geschreven. De Zwitser Jeremy Seewer werd na een aantal knappe inhaalacties tweede op het zand in Loket.

De Fransman Febvre loopt vijf punten in op de leider in het WK-klassement, Jorge Prado. De Spanjaard werd derde, maar is nog altijd met afstand klassementsleider. De Nederlanders Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen werden vierde en vijfde.

Wereldkampioen Gajser terug

De race in Tsjechië betekende ook de terugkeer van wereldkampioen Tim Gajser. De 26-jarige Sloveen brak begin dit jaar zijn dijbeen tijdens de Grand Prix van Trentino. In Loket werd Gasjer negende.