LIVE: Alcaraz leidt met 2-1 in sets tegen Djokovic in Wimbledon-finale

In de tweede set beet de jonge tennisser uit Murcia meer van zich af en hij kwam beter in de wedstrijd. Djokovic leverde op 0-1 zijn service in, maar liet zich niet van de wijs brengen. De Serviër bleef onverstoord spelen, neutraliseerde het aanvalsspel van Alcaraz en kwam terug in de set.

Djokovic kan zijn achtste Wimbledon-titel winnen en zou daarmee op gelijke hoogte komen met de Zwitserse recordhouder Roger Federer. De 36-jarige Serviër jaagt ook op zijn 24ste grandslamtitel, dat is het recordaantal van de Australische Margaret Court uit 1973.

Bij winst krijgt Djokovic voor de tweede keer de kans om de vier grandslamtoernooien in één kalenderjaar te winnen. Dit zou dan in september bij de US Open in New York moeten gebeuren. Hij had in 2021 voor het eerst de mogelijkheid, maar verloor toen in New York de finale van de Rus Daniil Medvedev.

Derde Spanjaard?

De 20-jarige Alcaraz speelt zijn eerste Wimbledon-finale. Hij kan de derde Spanjaard worden die het grandslamtoernooi in Londen wint na Manolo Santana (1966) en Rafael Nadal (2008 en 2010).

In de voorbije dertig jaar lukte het vier spelers om hun eerste Wimbledon-finale direct te winnen: Federer (2003), Lleyon Hewitt (2002), Richard Krajicek (1996) en Pete Sampras (1993).

De winnaar van de finale is volgende week de nummer één van de wereld. Alcaraz zit momenteel op de troon, Djokovic is de nummer twee.

