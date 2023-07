Alcaraz stoot Djokovic van Wimbledon-troon in zinderende finale

Carlos Alcaraz heeft voor het eerst in zijn loopbaan Wimbledon gewonnen. De Spaanse nummer één van de wereld onttroonde de Serviër Novak Djokovic na een prachtige finale op het Centre Court: 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4. De 20-jarige Alcaraz is na Manolo Santana (1966) en Rafael Nadal (2008 en 2010) de derde Spanjaard die het grandslamtoernooi in Londen op zijn naam schrijft. Alcaraz is met zijn 20 jaar en 72 dagen de op-twee-na jongste speler die de Wimbledon-titel in het mannenenkelspel wint. Alleen Boris Becker (1985 en 1986) en Bjorn Borg (1976) waren jonger toen ze op de All England Club wonnen. Eerste nederlaag Djokovic sinds 2017 Voor zevenvoudig winnaar Djokovic is het zijn eerste nederlaag op Wimbledon sinds 2017, toen hij in de kwartfinales moest opgeven. Hij won sindsdien 34 partijen op rij op het heilige gras en 45 wedstrijden op het Centre Court, waar Djokovic in 2013 voor het laatst verloor.

Afbeelding ter illustratie - Reuters Connect

Alcaraz uitte vooraf de hoop om zijn zenuwen dit keer beter onder controle te houden tegen Djokovic na zijn teleurstellende nederlaag tegen de Serviër in de halve finales op Roland Garros. Maar de tennisser uit Murcia beleefde geen beste start op het Centre Court. Alcaraz kreeg in de eerste game nog een breekkans op de service van Djokovic, maar liep daarna achter de feiten aan. Alcaraz probeerde Djokovic in de openingsfase te overrompelen met aanvallend spel. De Serviër neutraliseerde vrijwel alle mokerslagen van de Spanjaard, die direct zijn opslag inleverde en zoekende was. Fouten nekken Djokovic in tiebreak De jonge Spanjaard beet in de tweede set van zich af en had vaker succes met zijn gevreesde dropshot. In de tiebreak verspeelde Djokovic een 3-0 voorsprong en een setpunt op 6-5, waarna Alcaraz mede door twee backhandmissers van de Serviër alsnog de set greep. Na vijftien gewonnen tiebreaks op rij was het de eerste die Djokovic sinds lange tijd weer verloor op een grandslamtoernooi.