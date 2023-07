Bosbranden La Palma breiden zich uit, nu 4000 mensen geëvacueerd

Op het Canarische Eiland La Palma zijn zo'n 4000 mensen geëvacueerd vanwege felle natuurbranden.

Volgens Fernando Clavijo, de president van de Canarische Eilanden, zijn ongeveer 13 huizen verwoest door de brand, die gisteren begon. Sommige bewoners willen hun huis niet verlaten, "maar ik doe een beroep op mensen om zich verantwoordelijk te gedragen", zei Clavijo tegen lokale verslaggevers.

Er is inmiddels meer dan 46 vierkante kilometer getroffen door de branden. Het vuur wordt bestreden met twee vliegtuigen en negen helikopters en 300 brandweerlieden op de grond. Vandaag zijn nog eens 86 leden van de militaire noodeenheid van het leger naar het eiland gevlogen.

Clavijo zei dat de weersomstandigheden nu gunstiger zijn voor de bestrijding van de brand. "De temperatuur is gedaald, de luchtvochtigheid is gestegen en de wind is niet meer zo sterk", zei hij.