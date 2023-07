Vanavond op tv: Migratiedeal met Tunesië? • Onderzoek naar 'geldwisselkantoor van politie'

Deal tussen Tunesië en de EU?

Demissionair premier Mark Rutte is vandaag opnieuw in Tunesië. Samen met de Italiaanse premier Georgia Meloni en voorzitter van de Europese Commissie Urusla von der Leyen hoopt hij daar een migratiedeal te sluiten. Tunesië is het belangrijkste doorreisland voor mensen die naar Europa willen, mede vanwege de gunstige ligging. De helft van de migranten die dit jaar in Italië aan land kwamen, was via Tunesië gereisd. Intussen zijn er verontrustende beelden verschenen waarop te zien is hoe Tunesië met zwarte migranten omgaat.