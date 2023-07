Krakers verlaten Russisch pand in Amsterdam

In Amsterdam is het gekraakte Russische handelskantoor leeg na een verzoek van de politie. De Amsterdamse krant Het Parool berichtte gisteren dat het pand gekraakt was. Enkele uren na de publicatie vroeg de politie aan de krakers het pand te verlaten, en die hebben daar gehoor aan gegeven.

Het kantoor aan de Veluwelaan is eigendom van Rusland. In Het Parool beschrijven de krakers hoe ze hun kans schoon zagen doordat de deur van het slot was. Ze konden naar eigen zeggen zonder moeite naar binnen.

Koude Oorlog

Volgens de krakers ademde het pand de sfeer van de Koude Oorlog. Een inrichting uit de jaren 70, met draaitelefoons, koffers met gasmaskers, een foto van Sovjet-leider Andropov en een grote plaat van het Rode Plein aan de muur. Ook vonden ze aktetassen met allerlei documenten.

Het handelskantoor werd sinds de jaren 70 gebruikt. Waarom het in zo'n ouderwetse staat werd achtergelaten is niet bekend. Er waren nog wel elektriciteit en warm water, maar de beveiligingscamera's en radio's in het pand waren defect. De politie heeft het pand ontruimd vanwege huisvredebreuk. De krakers zijn allemaal vertrokken.

Spionnen

Het pand is een woongebouw dat hoort bij de handelsvertegenwoordiging aan het Museumplein. Er hebben Russische spionnen gewoond die vorig jaar Nederland zijn uitgezet. Zij hoorden bij de 17 Russische diplomaten die in maart vorig jaar Nederland werden uitgezet.

Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur in samenwerking met de Belgische krant De Tijd bleek dat zij spionnen waren en werkten voor de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR en de militaire inlichtingendienst GRU.