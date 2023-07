Gekraakt Russisch pand in Amsterdam ontruimd

In Amsterdam heeft de politie het gekraakte pand van het Russische handelskantoor ontruimd. De Amsterdamse krant Het Parool berichtte gisteren over de kraak, enkele uren na de publicatie werd het ontruimd.

Het kantoor aan de Veluwelaan is eigendom van Rusland, maar sinds begin dit jaar gesloten door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Rusland zou het gebruiken om spionnen het land in te krijgen.

In Het Parool beschrijven de krakers hoe ze hun kans schoon zagen, de deur was namelijk van het slot. Ze konden naar eigen zeggen zonder moeite naar binnen.

Koude Oorlog

Volgens de krakers ademde het pand de sfeer van de Koude Oorlog. Een inrichting uit de jaren 70, met draaitelefoons, koffers met gasmaskers, een foto van Sovjet-leider Andropov en een grote plaat van het Rode Plein aan de muur. Ook vonden ze aktetassen met allerlei documenten.

Het handelskantoor werd sinds de jaren 70 gebruikt, en begin dit jaar gesloten. Waarom het in zo'n ouderwetse staat werd achtergelaten is niet bekend. Er was nog wel elektriciteit en warm water, maar de beveiligingscamera's en radio's in het pand waren defect. De politie heeft het pand ontruimd vanwege huisvredebreuk. De stakers zijn allemaal vertrokken.