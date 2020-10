Vooruitzichten bij uitgezaaide kanker nauwelijks verbeterd

In de behandeling van uitgezaaide kanker is het afgelopen decennium weinig vooruitgang geboekt, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). In het rapport 'Uitgezaaide kanker in beeld' concludeert het kenniscentrum dat de helft van de mensen bij wie de kanker bij de diagnose al is uitgezaaid, zes maanden of korter leeft. Dat is één maand langer dan tien jaar geleden. Het gaat jaarlijks om zo'n 10.000 patiënten.

Bij een op de vijf patiënten bij wie een tumor wordt vastgesteld, is de kanker al uitgezaaid. Het gaat om 21.000 patiënten per jaar. Uitzaaiingen kunnen ook later in het ziektetraject optreden. Naar schatting treft dat jaarlijks 17.000 patiënten.

Verschillen per type kanker

De vooruitzichten verschillen wel per type kanker. De grootste groep patiënten met uitgezaaide kanker heeft longkanker. Voor hen zijn de overlevingskansen weinig verbeterd in de afgelopen tien jaar. Bij uitgezaaide slokdarmkanker en blaaskanker is de overleving helemaal niet verbeterd, schrijft RTV Utrecht op basis van het IKNL-rapport.

Voor mensen met uitgezaaide prostaatkanker, borstkanker of melanoom is er wel meer perspectief dan voorheen. Zo kunnen patiënten met prostaat- of borstkanker soms nog vele jaren een goede kwaliteit van leven ervaren.

Het IKNL vraagt in het rapport specifiek om meer aandacht voor de kwaliteit van leven van kankerpatiënten, zowel voor wat betreft het lichamelijke en emotionele welzijn als de sociale omgeving en de zingeving voor de patiënt.