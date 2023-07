Franse zangeres en actrice Jane Birkin (76) overleden

De Franse zangeres en actrice Jane Birkin (76) is in Parijs overleden. Volgens Franse media is ze vanochtend dood gevonden in haar woning in Parijs. Onlangs zegde ze een aantal concerten af om gezondheidsredenen.

In mei zei ze: "Ik ben altijd een groot optimist geweest en ik realiseer me dat ik nog wat tijd nodig heb om het podium weer op te kunnen en bij jullie te zijn."

Birkin werd geboren in Londen in 1946 en vestigde zich eind jaren 60 in Frankrijk. Ze nam ook de Franse nationaliteit aan. Ze werd bij het grote publiek bekend met het nummer Je t'aime... moi non plus uit 1969 dat ze zong met haar toenmalige echtgenoot Serge Gainsbourg. Het stond tot 2013 in de Top 2000.

Het lied staat symbool voor de seksuele revolutie van de jaren 60. Het werd in meerdere landen verboden.