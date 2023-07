Schrijvers helpen leger Oekraïne: 'Poetin versla je niet met zang en dans'

Schrijvers Jaap Scholten, Jelle Brandt Corstius en Tommy Wieringa hebben in Oekraïne hulpgoederen geleverd aan het leger. In Nederland zamelden ze auto's en medische spullen in; afgelopen week vertrokken ze in een colonne van zeven groen gespoten terreinwagens naar Oekraïne.

In Oekraïne werden onder meer de hoofdstad Kyiv en Tsjernihiv aangedaan, een stad niet ver van de Russische en Belarussische grens. De schrijvers lichtten hun motivatie om actief te worden gisteren toe in het NOS-programma Met Het Oog Op Morgen. "Alles wat wat help mannen en vrouwen te overleven op het slagveld", zegt Scholten.

Sinds de tweede week van de oorlog zamelt hij spullen in met een grote groep vrienden. Onder hen zijn Wieringa en Brandt Corstius, maar ook anderen. Samen zorgden ze voor helmen, kogelvrije vesten en medische spullen als tourniquets.