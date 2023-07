Rutte, Von der Leyen en Meloni opnieuw naar Tunesië om migratiedeal

Demissionair premier Rutte is vandaag opnieuw in Tunesië. Samen met de Italiaanse premier Meloni en voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen hoopt hij daar een migratiedeal te sluiten. Vorige maand waren de drie ook al op bezoek in Tunis bij president Saied. Rutte, Meloni en Von der Leyen hadden gehoopt bij de eerste ontmoeting met Saied overeenstemming te bereiken, vóór de EU-top van eind juni, maar dat lukte niet. Gehoopt wordt dat het nu wel rondkomt. Tunesië is het belangrijkste doorreisland voor mensen die naar Europa willen, mede vanwege de gunstige ligging. De helft van de migranten die dit jaar in Italië aan land kwamen, was via Tunesië gereisd. Zowel Tunesiërs als migranten uit andere landen vertrekken vanuit Tunesië naar Europa:

De kustplaats Sfax, op minder dan 150 kilometer van het Italiaanse eiland Lampedusa - NOS

Een migratiedeal zou inhouden dat Tunesië de grenzen beter bewaakt en mensensmokkel aanpakt in ruil voor investeringen van de EU. Op lange termijn kan het Noord-Afrikaanse land 900 miljoen euro aan financiële steun krijgen. Het land krijgt nu al 150 miljoen euro. Dat geld is bedoeld om de Tunesische economie te verbeteren Tunesië zou met een akkoord ook 100 miljoen euro krijgen voor grensbewaking, reddingsoperaties en de terugkeer van migranten. Een deal met Tunesië is omstreden. Critici wijzen erop dat sprake is van een dictatuur en dat het Europese geld in de zakken zal belanden van de machthebbers. Ook zou een deal legitimiteit geven aan het bewind.

Demissionair premier Rutte wilde op de persconferentie vrijdag na de ministerraad nog niet vooruitlopen op een akkoord: "Ik denk wel dat het goed is daarheen te gaan om te kijken hoever we kunnen komen", zei hij. Ook wilde Rutte niet zeggen waar het nog op hangt. "Omdat dat dan ook weer leidt tot reacties daar en het precaire processen zijn altijd. Maar goed, als we geen voortgang hadden kunnen boeken, zouden we er ook niet heengaan, dus we denken echt wel dat er reden is erheen te gaan", aldus Rutte. In deze explainer leggen we uit waarom de discussie over migratie binnen de EU nog altijd doorgaat: