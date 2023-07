Triatleet Stam deed alles om weg te komen, ook al was het elf uur lang afzien

Hij wierp zich begin jaren tachtig op als pionier van de triatlonsport in Nederland. Hij ging de uitdaging aan, want het alternatief? Nog een minuut langer thuis zijn? Dat nooit.

Zondag vanaf 22.12 uur doet Gregor Stam in Andere Tijden Sport zijn verhaal. Hij praat over het geheim waarvoor hij wegliep.

"Het was een mooi huis waar we in woonden, met een kleurentelevisie. Maar het was een gevangenis." Stam wijst naar het pad en zegt: "Hier begon het. De pijn van huis ontvluchtte ik hier, door huilend mijn loopschoenen aan te trekken en de andere pijn op te zoeken."

Het werd een bevrijding. De nieuwe sport, die spreekwoordelijk was komen overwaaien uit de Verenigde Staten, gaf Stam een uitweg uit zijn thuissituatie. Een situatie waar hij tot 2009 met bijna niemand over kon praten.

Hij was een pionier van een sport die begin jaren tachtig kwam overwaaien uit de Verenigde Staten. Maar de triatlon was geen hobby voor Gregor Stam. Het was een vlucht.

Een jaar later prolongeerde hij de titel en verbeterde hij zichzelf met drie kwartier. Hij trok dat jaar ook naar Hawaii en werd daar de eerste Europeaan die ooit een medaille won in de typisch Amerikaanse sport. Maar plezier in de sport? Nee. "Het was de vlucht. Het ging niet om het winnen van anderen. Ik wilde bewijzen dat ik iets was."

Onbewust was hij zichzelf op een ideale manier aan het voorbereiden voor een leven als triatleet. Stam werd de eerste Nederlandse kampioen triatlon in 1981. In een tijd van elf uur en elf minuten. Er finishten slechts twee man.

Stam won de allereerste triatlon die buiten de Verenigde Staten gehouden werd, in 1981. Hij werd drie keer Nederlands kampioen op de lange afstand en hij kroonde zich in 1985 tot Europees kampioen. Hij werd bovendien twee keer dertiende in de prestigieuze Iron Man-wedstrijd op Hawaii.

Bewijzen vooral dat hij meer was dan "vuilnis". Foto's van de vriend van zijn vader? Die knipte hij uit woede uit alle fotoalbums. Jaren later zegt hij: "Sport is de redding geweest in mijn leven. Het medicijn om me goed te voelen."

Documentairemaker over Gregor Stam

"Waarom deze aflevering? Nou, het is echt Andere Tijden", legt documentairemaker Dirk Jan Roeleven uit. "Als je de beelden ziet van dat eerste NK, in de jaren tachtig. Het is echt retro-beeld. De AVRO pakte uit met die nieuwe sport, die was komen overwaaien uit de Verenigde Staten. En hoe ze dat deden, dat was echt gekkenwerk. Urenlang op televisie. Ik heb het in mijn jeugd ook gekeken."

"Er was ook meteen sprake van de grote drie. Je had Rob Barel, Axel Koenders en Gregor Stam. Wij kwamen bij die laatste uit. Hij zei zelf gelijk: waarom ik? Koenders heeft toch veel meer gewonnen? Maar we gaan bij ATS niet altijd voor de prestaties. Sport is de kapstok en daar willen we een menselijk verhaal aan hangen."

"En wat Gregor heeft meegemaakt in zijn jeugd is heel heftig. Hij heeft zich daaruit weten te redden door elke dag minimaal dertig kilometer te gaan rennen. Moet je je voorstellen: een jonge jongen en dan elke dag zo'n afstand afleggen? Alleen maar om zichzelf nog meer pijn te doen. Om die depressie te overtreffen. Zijn verhaal gaat eigenlijk over overleven. Hij heeft op het punt gestaan om er een eind aan te maken. Dat hij dat niet gedaan heeft, was het keerpunt in zijn leven."