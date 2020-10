Nog altijd meer hypotheekaanvragen, maar groei vlakt af

In de afgelopen drie maanden zijn bijna 120.000 nieuwe hypotheken aangevraagd, 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Wel vlakt de groei van de hypotheekmarkt af, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN) dat de cijfers bijhoudt.

Bijna twee derde van de hypotheekaanvragen was bedoeld voor de aanschaf van een nieuwe woning. In de andere gevallen gaat het om het oversluiten van een andere hypotheek of het aanvragen van een tweede hypotheek.

In het tweede kwartaal was het aantal hypotheekaanvragen, ondanks de coronacrisis, nog met een recordhoogte van 40 procent gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 2019.

Volgens het HDN steeg de waarde van een gemiddelde koopwoning in de afgelopen drie maanden met 10.000 euro naar 387.000 euro. De meeste kopers waren te vinden in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. Groningen was de enige provincie waar minder aanvragen voor een hypotheek waren in vergelijking met een jaar eerder.

Volgens makelaarsvereniging NVM heeft de woningmarkt niet of nauwelijks te lijden onder de coronacrisis. In de laatste kwartaalcijfers van de NVM bleek ook al dat de huizenprijzen blijven stijgen. Het aantal verkopen is in het tweede kwartaal wel iets gedaald.